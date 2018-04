"Geen alternatieve route voor wegenwerken mogelijk" 28 april 2018

Een alternatieve route voor de wegenwerken in het centrum is niet wenselijk volgens schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). De eerste fase van de werken in de binnenstad brengt heel wat verkeershinder met zich mee. Gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza) sprak op de gemeenteraad van chaos. "Er is geen enkel bord met 'omleiding' te vinden en geen enkele alternatieve route aangeduid", aldus Malfroot. "We stellen vast dat vele vrachtwagens in de binnenstad ronddolen bij gebrek aan een duidelijke aanduiding van alternatieve routes."





Volgens Vande Winkel volgen doorgaande vrachtwagens altijd de ring, maar komen vrachtwagens die in het centrum moeten zijn vaak in de problemen omdat ze hun GPS volgen. Een alternatieve route aangeven, vindt hij geen goed idee. "Een omleiding of alternatieve route kan je maar doen als de werken in een beperkte zone gebeuren, zoals een deel van een steenweg. In dit geval ga je door een alternatieve route aan te duiden een verkeerd signaal geven. Als je een bord voor een alternatieve route zet, ga je nog meer verkeer het centrum insturen. " Schepen van Openbare Werken Henri Evenepoel (Open Vld): "Het is op vraag van de handelaars dat we de auto's niet de hele andere kant uitsturen, want dan is er geen passage meer aan de handelszaken." (CVHN)