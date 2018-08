'Dwars door Neigembos' voor het goede doel Claudia Van den Houte

13u49 1 Ninove Wie graag zijn beste beentje voorzet voor het goede doel, kan zondag 12 augustus deelnemen aan de eerste 'Dwars door Neigembos', een jogging en wandeling.

Het evenement wordt georganiseerd door Koen Van den Houte, samen met Chiro Sjaloom Meerbeke en de meisjesscouts Ninove. Hij was eerder al medeorganisator van de ludieke wielerwedstrijd de 'Ronde van Meerbeke'. "Ik was na de Ronde van Meerbeke toe aan een nieuwe uitdaging", aldus Van den Houte. "Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen samenkomen en samen bewegen voor het goede doel in Neigembos." De opbrengst van 'Dwars door Neigembos' gaat naar twee goede doelen: de nationale mucostichting en de vzw Wenteka. "De nationale mucostichting zet zich al jaren in voor mensen met muco en hun families en muco is nog steeds de meest voorkomende erfelijke levensbedreigende ziekte in ons land. Ook mensen uit mijn dichte omgeving kregen er al mee te maken en ik heb er al iemand aan verloren. De vzw Wenteka is een plaatselijke vereniging uit Denderwindeke die elk jaar een hele reeks jeugdactiviteiten organiseert tijdens de zomermaanden en zich vrijwillig inzet voor honderden kinderen met haar speelpleinwerking."

De jogging start om 15 uur aan de kapel van Bevingen in Neigem. Je kan 4,8,12 of 16 km (10 miles) lopen. Het parcours is heuvelachtig en gaat door het Neigembos en het kapeldomein. Inschrijven kan ter plaatse tot 15 minuten voor vertrek. Er is ook een alternatieve wandeling van respectievelijk 4 en 7 km. Wandelaars kunnen zich vrij inschrijven van 9 uur tot 14.15 uur. Alle deelnemers krijgen na de wandeling/jogging een goodiebag en de eerste drie op elke afstand van de jogging zullen een beker ontvangen.

Er is een drank- en eetstand met zithoek aan de kapel, net als een grimestand en springkastelen. Vanaf 17 uur zorgen de covergroepen Lady and the Tramps en de Fun Yards voor muzikaal amusement.

Per ingeschreven loper of wandelaar gaat er 4 euro naar het goede doel. Ook alle opbrengsten van de drankenverkoop/eetstand/grime vloeien naar de goede doelen.