'Duivelse' minigraver zamelt geld in voor ALS tijdens WK 29 mei 2018

De firma Verhoeven heeft gisteren de campagne 'Project #TB225' afgetrapt waarmee Takeuchi tijdens het wereldkampioenschap voetbal geld wil inzamelen voor de ALS Liga.

Takeuchi is een Japanse producent van mini- en midi-graafmachines en rupsladers. Verhoeven is de importeur van dit merk voor de Benelux en heeft in ons land een vestiging in de industriezone in Ninove. Tijdens het WK voetbal trekt een 'duivelse' editie van de TB225, de nieuwste minigraver van Takeuchi, op een aanhangwagen door heel het land. "Hij doet 60 stopplaatsen aan in België, locaties waar grote schermen staan opgesteld die de WK-wedstrijden uitzenden", vertelt Peter van der Auwera, manager van Verhoeven Belgium. "Mensen kunnen de ALS Liga steunen door een selfie te maken met de machine - die ze dan posten op sociale media met de hashtags #TB225 en #ALS - en twee euro doneren door een sms te sturen naar 4334 met de vermelding #TB225. Men kan ook bieden op de duivelse machine. Die gaat op 14 juli samen met de aanhangwagen naar de hoogste bieder", aldus van der Auwera. "Het eerste bod is al binnen", zegt Kelly De Pelseneer, medewerker bij Verhoeven. "Dat kwam van grond- en afbraakwerken De Meuter. We zullen ook zowel klanten als leveranciers vragen om een gift te doen voor de ALS-Liga." Onder meer Evy Reviers, CEO van de ALS Liga was aanwezig bij de aftrap van de campagne. "Bedankt voor jullie inzet. Ik hoop dat deze actie een groot succes is." Meer info over de campagne via www.TB225.be. (CVHN)