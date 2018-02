'De Zjielen' en 'Iejt en Geriejt' grote winnaars carnavalsstoet NIE GEWEUN WINT VOOR HET EERST DON AUGUSTPRIJS CLAUDIA VAN DEN HOUTE

20 februari 2018

02u53 0 Ninove 'De Zjielen' en 'Iejt en Geriejt' zijn de winnaars geworden van de Roze Zondagstrein. Voor De Zjielen is het al de negende overwinning bij de groepen met wagen. Iejt en Geriejt won voor het eerst in haar 18-jarig bestaan bij de groepen zonder wagen, nadat ze al acht keer net naast de overwinning had gegrepen. Tienvoudig winnaar Nie Geweun werd tweede, maar won haar allereerste Don Augustprijs.

De Zjielen wonnen met een wagen van zo'n 50 meter lang en zes meter hoog, die een theater uitbeeldde. "Ons thema draaide volledig rond het gedoe in het stadhuis over de brief van het personeel dat niet akkoord was met het bestuur en van wantrouwen sprak. Die brief was dan plots onbestaande enzovoort. Zo kwamen we op het idee om het stadhuis voor te stellen als één groot theater", vertelt Chris Carael van De Zjielen.





Mooie parodie

"Het was een mooie parodie, met niet alleen een heel mooie wagen, maar ook een mooie show en choreografie die we erbij brachten. Het gaat immers niet alleen om de wagen. Gewoon meegaan met je wagen is niet voldoende, je moet ook altijd iets brengen en de mensen amuseren. Qua show valt er in Ninove altijd iets te zien. We hadden 54 kostuums in de stoet en 32 mensen brachten een choreografie."





De Zjielen hadden gehoopt op de overwinning, zeker omdat ze hun 35-jarig jubileum vierden. "We zijn al vanaf april-mei bezig met de uitwerking van ons thema. Door mijn ervaring wist ik dat we hoog zouden scoren, maar de concurrentie is natuurlijk ook altijd heel sterk. Door de vele positieve commentaren die we kregen, begonnen we er wel in te geloven. We zijn heel tevreden met onze overwinning. Als je al 35 jaar bezig bent, is het niet evident om dit niveau aan te houden." De Zjielen haalden het voor Nie Geweun en Dobbelteup, die respectievelijk de tweede en de derde plaats behaalden in de categorie 'groepen met wagen'. Nie Geweun won voor het eerst de Don Augustprijs. Die prijs wordt uitgereikt door de Prinsencaemere en beloont vooral originaliteit. Nie Geweun won al liefst tien keer de carnavalsstoet, maar de Don Augustprijs ontbrak nog op haar lijstje. In de categorie 'groepen zonder wagen' werd Iejt en Geriejt voor het eerst winnaar.





Eindelijk gelukt

"Het is eindelijk gelukt", reageert Kurt Rossignol van Iejt en Geriejt.





"Het is onze eerste overwinning in ons 18-jarig bestaan. Na al acht keer tweede te zijn geweest, is dit een enorme ontlading. We hadden onze hoop niet meer op de overwinning gelegd, maar we hadden wel verwacht bij de top drie te zijn." De carnavalisten vielen op in de stoet door hun mooie kleurrijke kostuums.





"Wij vinden dat bij de groepen zonder wagen de nadruk op de kostuums moet liggen en hebben dit gesymboliseerd door als kleermakers in de stoet te lopen. We hebben enorm op detail gewerkt en hebben veel werk, liefde en energie gestoken in onze kostuums. Dat werd geapprecieerd, zowel door de jury als door het publiek, want we werden regelmatig aangesproken over onze mooie kostuums tijdens de stoet."