'De Ploët' gaat naar Koeperleud 16 maart 2018

De Prinsencaemere heeft haar jaarlijkse prijzen uitgereikt in stationsbuffet De Rétard. 'De Ploët' - de prijs voor het beste carnavalsliedje van 2018 - ging naar de Kuskesdauns van Koeperleud. 't Stoetlieken, de prijs voor het beste stoetliedje van 2018, werd 'As speelgoed zou kenne klappen, wa verroalen zouden ze tein verklappen' van Osta Spoedja. Verder mocht carnavalsgroep Nie Geweun haar allereerste Don Augustprijs - voor de ludiekste en origineelste groep tijdens de stoet - in ontvangst nemen en ging de kleine Don Augustusprijs naar 'de Cirk van Ninof'.





(CVHN)