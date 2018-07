'De Donderdagen' brengen elke week circus of straattheater 04 juli 2018

Het circus- en straattheaterfestival 'De Donderdagen' gaat morgen opnieuw van start.

Elke donderdag van juli en augustus organiseert de dienst cultuur circus- of straatheatervoorstellingen, liefst 17 in totaal. Voor de openingsvoorstelling op 5 juli komt Gandini Juggling naar Ninove, een van de strafste jongleergezelschappen ter wereld. Hun voorstelling 'Smashed' is een mix van jongleerskills en theater. Die avond brengt de 'Mobiele Speelkamer' op de Graanmarkt 'Kermis op Rolletjes'. De retrocaravan wordt een 'Tattoo on wheels'. Voor de muziek zorgt is gitaarvirtuoos en zanger Ramsy Irani.





In een kleine circustent aan 't Oeversteksken wacht ook nog Goochelaar Jahon. Op 12 juli brengen Uri & Noa Weiss (Hongarije) in 'Kaborka' een betoverend samenspel van komedie, pantomime, melodrama, fysiek theater en circus. Het very British' Bash Street Theatre combineert op 2 augustus in 'Cliffhanger' alle ingrediënten van de stomme film. De Duitse muzikale clowns The Bombastics komen met hun show 'This is the Bombastics, Yeah!' naar De Donderdagen. Het Franse gezelschap Cirque Exalté tast de grenzen van de trapeze af. Ook Vlaams circustalent krijgt opnieuw een kans. Jong talent uit de ateliers van Mechelen en Leuven, naast een gevestigde waarde als Cie Hoetchatcha, die met 'De Werf' een meebouwtheater door het stadspark slingert.





De openingsavond start morgen vanaf 18 uur op de Graanmarkt en 't Oeversteksken. Gandini Juggling speelt om 20 uur op OCMW-site in de Burchtstraat. Meer informatie is te vinden op www.ninove.be/dedonderdagen. (CVHN)