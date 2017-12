"Chipie is weer de baas in huis" VERMISTE PAPEGAAI DUIKT NA 10 MAANDEN 32 KILOMETER VERDER OP CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u33 1 CVHN Virginia Queipo Garcia en Danny De Neve met Chipie en de twee witte kaketoes Arou en Tirex. Ninove Danny De Neve en zijn vrouw Virginia Queipo Garcia hebben hun eigen mirakel beleefd afgelopen zomer. Tien maanden na haar verdwijning hadden ze nooit gedacht hun papegaai Chipie ooit nog terug te zien. Maar begin juli dook ze op in Gent, in vogelvlucht 32 kilometer verderop. "Mensen die iets gelijkaardigs meemaken, vertel ik dat ze de moed nooit mogen verliezen", zegt Virginia.

Chipie, een dubbele geelkopamazone, was pas anderhalf jaar oud toen ze op 14 september 2016 ontsnapte vanop het terras van baasjes Danny en Virginia uit Ninove. Het koppel vierde die dag net hun vijfde huwelijksverjaardag, maar de feeststemming was al snel voorbij. Chipie mocht wel vaker mee op het terras, waar ze een standaard met stok had. Vliegen kon ze normaal niet, want zoals bij vele tamme papegaaien waren haar vleugels geknipt. "Die moeten echter weer gegroeid zijn, want plots vloog ze weg", vertelt Danny. "Ik was bezig met een van mijn honden toen mijn man me kwam zeggen dat Chipie weg was", vertelt Virginia. "Het was dan wel onze huwelijksverjaardag, toch was het een heel slechte dag. Ik dacht dat er nooit nog een goede dag zou komen. Het is een nachtmerrie geweest."





RV

Coucou

Tien maanden lang heeft Virginia gezocht naar Chipie. Elke dag bleef ze foto's en berichten delen op Facebook. Ze zocht heel de buurt af en deelde volop flyers uit. Uiteindelijk vond ze de geelkopamazone terug via Facebook. De papegaai was 32 kilometer verderop in Gent opgedoken. Een Gentenaar had haar in het park gevonden. Virginia nam contact op met de man. Omdat Chipie steeds hetzelfde deuntje zingt en dezelfde woorden spreekt, zoals 'pas op', 'bonjour ma chipie' en 'coucou', werd al snel duidelijk dat het om dezelfde papegaai ging. Bovendien was de vogel geringd.





Gechipt

Al snel waren baasjes en papegaai weer herenigd. "Een week later heb ik Chipie en onze twee kaketoes Arou en Tirex ook laten chippen", gaat Virginia verder. "Onze tweede kaketoe hebben we gekocht in de periode dat Chipie verdwenen was omdat onze eerste treurde om haar. Toen Chipie terug was, hebben we haar eerst apart gezet, maar na anderhalve maand hebben we de drie papegaaien samen gezet en dat heeft nooit problemen opgeleverd. Chipie is wel de baas, ze heeft een karaktertje", lacht Danny. "En Arou en Tirex zijn verliefd op elkaar", knipoogt Virginia.





Rondvliegen in huis

Naast chippen hebben Danny en Virginia nog andere voorzorgsmaatregelen genomen om te voorkomen dat Chipie weer ontsnapt. "We gaan niet meer met haar naar buiten. Ook als de kinderen hier zijn of als er veel volk is, blijft ze in haar kooi. Haar vleugels hebben we sinds haar verdwijning niet meer geknipt, waardoor ze dus wel in huis kan rondvliegen. Dat mag ze twee tot drie uur per dag doen, net als onze andere twee papegaaien."





Van de Gentenaar die Chipie heeft gevonden, hebben Virginia en Danny niets meer gehoord. "Ik heb hem nog verschillende keren een bericht gestuurd om hem te vertellen dat het goed ging met Chipie, maar ik kreeg nooit reactie", vertelt Virginia.





Dierenvriend

Naast drie papegaaien heeft het koppel ook nog vier honden, twee katten en een konijn. "Ik ben altijd al een dierenvriend geweest", legt Virginia uit. "Toen ik 5 jaar was had ik al mijn eerste hond, een 'Lassie'. Ik gaf ook al van jongs af de poezen in de straat te eten."





"Nu heeft ze zelfs schuilplaatsen gemaakt voor de zwerfkatten, waarin ze ook voedsel legt", zegt Danny. "Ik hou niet van de winter, want dan is het koud buiten en heb ik te doen met de daklozen en de dieren die buiten leven", verduidelijkt Virginia Queipo Garcia.





Ze helpt ook andere mensen zoeken naar hun vermiste huisdier. "Dat deed ik al voor de verdwijning van Chipie. Veel dieren worden teruggevonden door oproepen op Facebook te delen of in groepen te plaatsen. Vroeger was ik vooral bezig met vermiste hondjes, maar sinds de verdwijning van Chipie heb ik bijvoorbeeld ook de vereniging 'Oiseaux en Péril' leren kennen, die gericht is op vermiste vogels. Tot nu toe heb ik al zes dieren kunnen helpen terugvinden: één papegaai en vijf honden. Ik praat ook veel met mensen met een vermist huisdier. Ik vertel hen altijd wat ik heb meegemaakt met Chipie en zeg hen dat ze de moed niet mogen verliezen."





Mirakel

De feestdagen vieren Danny en Virginia thuis met familie en hun dieren. "Alle dieren krijgen ook een geschenkje. Virginia koopt iets voor elk van hen, snoep of speelgoed bijvoorbeeld", legt Danny uit. "Of Chipie iets extra krijgt na zijn avontuur? Nee, mijn dieren zijn allemaal gelijkwaardig", besluit Virginia. "Ik heb geen favoriet en schenk hen evenveel aandacht. Ik probeer er voor elk dier te zijn. Wat we met Chipie hebben meegemaakt, zullen we ons blijven herinneren als een mirakel."