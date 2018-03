"Café was altijd één grote familie" Viviane neemt na 30 jaar afscheid van Oud-Withuis 03 maart 2018

02u45 0 Ninove Viviane Van De Velde (66) is dertig jaar uitbaatster van café Oud-Withuis en viert dat vandaag, een dag voor ze definitief afscheid neemt. Het café werd in de volksmond ook wel 'bij Viviane' genoemd. "In mijn café waren we altijd één grote familie. Nu is het aan anderen."

Vivianne baat café Oud-Withuis in de Gemeentehuisstraat in Meerbeke al dertig jaar uit, maar doet de stiel al zo'n veertig jaar. "Ik ben gestart door mee te helpen in het stationsbuffet in Ninove. Dat café heb ik later overgenomen. Ik was pas 27 jaar toen ik ermee begon. Toen het contract daar was afgelopen, werd ik uitbaatster van Oud-Withuis. Ik heb het café altijd graag opengehouden. Hier waren we één grote familie. Iedereen die hier binnenkwam, voelde zich goed. De zaak heeft altijd geleefd", vertelt Viviane.





Verenigingen

Doorheen de jaren was Oud-Withuis een thuishaven voor verschillende verenigingen, zoals de koninklijke harmonie Sinte-Cecilia, de voetbalclub van Neigem en carnavalsgroepen Watjslasj en Los'n Dee. Sinte-Cecilia Meerbeke heeft een speciale plaats in haar hart. "Die fanfare kwam elke vrijdag over de vloer om te repeteren. Ik heb ze altijd beschouwd als 'mijn' muzikanten. Ze zorgden altijd voor ambiance in de buurt. Dankzij hen zijn Marijn Devalck en Mama's Jasje hier langs geweest. Ze repeteerden hier met hen voor hun optredens samen."





Andere mooie momenten voor Viviane vonden plaats tijdens de Ronde van Vlaanderen, die tot 2011 aankwam op de Halsesteenweg in Meerbeke, niet zover van café Oud-Withuis. "De dag van de aankomst was er uiteraard altijd veel volk. Dat was telkens iets speciaal." Vorige week maakte Viviane voor de eerste keer de aankomst van de Omloop in Meerbeke mee. "Toen was er ook veel volk, het was dezelfde sfeer als tijdens de aankomst van de Ronde. Of ik het niet spijtig vind dat ik het maar één keer meemaak? Nee, ik ken de sfeer nu. Het is genoeg geweest. Nu is het aan anderen."





Feestje

Café Oud-Withuis houdt niet op te bestaan, maar wordt overgenomen. Het zal wel drie weken sluiten. Viviane staat dit weekend voor de laatste keer achter de tapkraan om te vieren dat ze het café al dertig jaar uitbaat.





Ze trakteert alle klanten vandaag, zaterdag, vanaf 19 uur op. Zondag is haar laatste dag in het café. Daarna wil ze vooral genieten. "Als café-uitbaatster werk je als anderen plezier maken, maar je kan nooit meegenieten. Ik wil veel reizen, want dat heb ik nooit veel kunnen doen. Er staat al een reis naar Slovenië gepland. Ook ga ik meer tijd nemen voor mijn twee kinderen en mijn kleindochter."





(CVHN/MCT)