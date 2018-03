"Breid provinciale uitleendienst uit met Wiblocs" 01 maart 2018

Ninoofs burgemeester en provincieraadslid Tania De Jonge (Open Vld) pleit om de uitleendienst van de provincie uit te breiden met Wiblocs die gemeenten en steden dan zouden kunnen huren om straten af te sluiten tijdens grote evenementen. Wiblocs zijn betonblokken die als puzzelstukken in elkaar passen en een ketting vormen, met een poort ertussen om de hulpdiensten door te kunnen laten. "Straten afsluiten met betonblokken is niet evident, omdat er steeds een doorgang moet zijn voor de hulpdiensten", aldus De Jonge. "Met dit systeem kan men op een zeer vlotte manier een opening maken voor de breedte van een brandweerwagen en toch biedt het bescherming mocht een wagen of vrachtwagen er met hoge snelheid tegenaan vliegen." Buurgemeente Haaltert kocht enkele maanden geleden nog Wiblocs aan. (CVHN)