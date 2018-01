'Boarding 2018' viert oud naar nieuw in verschillende tijdszones 02u37 0 Foto Claudia Van den Houte Om 23 uur kwam het vliegtuig aan in Athene en werd Nieuwjaar op zijn Grieks gevierd.

In La gare de Veau, de nieuwe evenementenhal in de bedrijfshal van Cloë Confectie langs de Merellaan, werd de overgang van oud naar nieuw op een bijzondere manier gevierd. De eigenaar van de eventhal, Walter Praet, sloeg de handen in elkaar met het jonge evenementenbureau Veaudeville voor 'Boarding 2018'. De hal was omgevormd tot een luchthaven, met 'gates', en bediening gekleed als hostessen en luchthavenpersoneel. Via drie grote schermen van samen 100 vierkante meter werd de illusie gecreeërd dat de aanwezigen per vliegtuig een reis maakten naar verschillende landen in verschillende tijdszones. Het vliegtuig landde telkens precies op het moment dat het middernacht en dus Nieuwjaar was in een bepaald land. De eerste landing was in Moskou, waardoor er om 22 uur voor de eerste keer Nieuwjaar werd gevierd. De volgende stop was in Athene, dat een uur voorloopt op België, zodat er om 23 uur een Grieks feestje uitbrak, inclusief Sirtaki. Op middernacht landde het vliegtuig in Ninove. Van daaruit ging het verder naar andere landen, met New York als laatste bestemming. "We organiseren als Veaudeville al anderhalf jaar evenementen en shows. Nu hadden we de vraag gekregen om eens iets met Nieuwjaar te organiseren", vertellen Jeroen De Vroede en Laurens Claes van Veaudeville. "We hebben samengezeten om Nieuwjaar eens op een specialere manier te vieren. Zo kwam het idee om gebruik te maken van de verschillende tijdszones."





"Volgend jaar doen we verder met een ander concept", zegt Walter Praet, eigenaar van de eventhal. "We zijn vertrokken voor verschillende evenementen per jaar." Bij de aanwezigen klonk het vol lof. "Het concept is tot in de details afgewerkt. Veel beter dan dit kan gewoon niet", aldus Gertjan Timmermans, Kim Van Damme en Bart Roelandts. (CVHN)