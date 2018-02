'Aanwas' is nieuw kunstwerk op 'De Sokkel' 24 februari 2018

Ninove Er staat een nieuw kunstwerk op 'De Sokkel', dat de naam 'Aanwas' kreeg.

'De Sokkel' is een mobiel kunstproject van de stad Ninove dat af en toe naar een nieuwe plaats verhuist. Bij elke verhuis plaatst een andere kunstenaar een nieuw beeld op de sokkel. Momenteel staat de sokkel aan de parochiekerk van Denderwindeke. Het kunstwerk op de sokkel is deze keer van de hand van Katleen Vinck. Zij is architecte van opleiding en duikt regelmatig op als scenografe. Die beide achtergronden verbindt ze in haar beeldend werk, waarin de wisselwerking tussen het natuurlijke en het artificiële centraal staat. "Ik was op zoek gegaan naar een locatie waar mensen architecturele ingrepen hadden gedaan, maar waar de tijd ook haar werk al had gedaan en waar de natuur de overhand heeft gekregen", vertelt Vinck. "Dat samenspel van architectuur en natuur zit ook in mijn werk. De vorm is gebaseerd op een bunker, maar ook op de restanten van oude graven rondom de kerk." (CVHN)