"Aan alle lotgenoten: kom buiten en geniet ervan" PRINSES DER SENIOREN MARINA GOOSSENS (55) IS KANKERPATIËNTE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

16 februari 2018

02u27 0 Ninove Marina Goossens, prinses der senioren 2018, is van plan om dit jaar met volle teugen te genieten van carnaval. Ze heeft borstkanker, schreef zich in voor de prinsenseniorenverkiezing nadat ze slecht nieuws kreeg, en won. Met haar 55 jaar is ze de jongste prinses der senioren ooit. "Ik wil alle kankerpatiënten de boodschap geven: geniet ervan en kom buiten!"

Marina is al van jongs af aan actief in carnaval, onder meer bij carnavalsgroep Toeternietoe. Zelf prins carnaval of seniorenprinses worden, was nooit een droom. "Ik heb daar nooit aan gedacht, ook nu niet", vertelt Marina. Ze kreeg in 2013 borstkanker en zou carnaval normaal dit jaar voor het eerst overslaan.





"Mijn hart zou wel bloeden, maar ik heb de laatste jaren niet meer echt kunnen genieten van carnaval. Ik was enorm uitgeput. Alleen vorig jaar, toen mijn kleinzoon Victor kinderprins werd, heb ik carnaval bewuster meegemaakt. Enkele dagen voor het carnavalsfeest der senioren kreeg ik te horen dat de kanker was toegenomen - al bleek dat achteraf vals alarm", vertelt ze.





Verdriet en plezier

Ik lag in mijn zetel toen mijn zoon me aanmoedigde om buiten te komen en naar het carnavalsfeest te gaan. Na twee pintjes te hebben gedronken, heb ik me in een roes ingeschreven voor de verkiezing van prinses der senioren. Vanaf 55 jaar mag je hieraan deelnemen. Ik heb geroepen van geluk toen ik werd verkozen. Acht dagen voordien zou ik carnaval niet meegemaakt hebben en nu zal ik het meemaken als prinses. Verdriet en plezier liggen soms dicht bij elkaar. Het lijkt soms of carnaval alleen voor gezonde mensen is. Als je kanker hebt, kun je geen uren rechtstaan. In je hart blijf je goed en gezond, maar je lijf wil niet mee", aldus Marina.





"Nu ik prinses der senioren ben, mag ik de carnavalsstoet meemaken van op de prinsenwagen. Ik wil alles ten volle beleven en met volle teugen genieten, want het zou kunnen dat carnaval nadien voor enige tijd gedaan is voor mij. Ik voel mij gelukkig en ga altijd met een lach op mijn gezicht en opgemaakt de deur uit. Mijn schoondochters hebben tussen de ziekenhuisbezoeken door een mooie jurk voor me gekocht, want ik wou een echte prinses zijn."





Kokkin

Marina doorzwom ook op professioneel vlak al heel wat watertjes. "Ik heb tien jaar bij Fabelta (de voormalige kunstzijdefabriek, red.) gewerkt. Daarna ging ik in een school aan de slag als poetshulp, maar ik herschoolde me tot kok en werd later kokkin. Nadien startte ik delicatessenzaak De Koriander in Meerbeke, maar ik ben daar na enkele jaren mee gestopt omdat we het pand niet konden kopen. Dan ben ik weer in een school gaan werken als kokkin en toen de keuken daar na enkele jaren sloot, herschoolde ik me tot buschauffeur. Later begon het weer te kriebelen om te koken en samen met mijn zoon heb ik De Koriander opnieuw geopend als taverne, in de Centrumlaan in Ninove."





Ongelukkige val

Daar kwam na een ongelukkige val weer een einde aan. "Mijn ruggengraat had mijn kleine hersenen geraakt, waardoor ik niets meer wist en alles opnieuw heb moeten leren. Daarom zijn we gestopt met de zaak. Ik heb me dan herschoold tot zorgkundige. Ik werkte enkele jaren in een woonzorgcentrum, maar ben die job verloren door mijn ziekte. Sinds ik ziek werd, heb ik cursussen schoonheidsverzorging en massages voor kankerpatiënten gevolgd, puur uit interesse, want ik ben te moe om er iets mee te doen. Je blijft op die manier ook sociaal bezig, leert mensen kennen die in dezelfde situatie zitten en je trekt je aan elkaar op."





Burgemeester

Marina wil lotgenoten een hart onder de riem steken. "Ik wil alle kankerpatiënten de boodschap geven: geniet ervan en kom buiten indien mogelijk. Na carnaval ga ik trouwens eens met de burgemeester praten om te bekijken wat er gedaan kan worden voor mensen met kanker tijdens carnaval. In sommige steden worden er bijvoorbeeld stoelen op de eerste rij langs het parcours gezet. Zondag ga ik mij voeden met positieve energie."