‘60 kieë prauisj’ is nieuwe thema voor volgende carnavalsstoet Claudia Van den Houte

18 april 2019

10u31 0 Ninove ‘60 kieë prauisj’ is het nieuwe carnavalsthema voor carnaval Ninove 2020. Dat werd bekendgemaakt tijdens de evaluatievergadering van carnaval 2019 met de carnavalsinstanties en de groepen.

Het is de Koninklijke Karnavalraad van Ninove die elk jaar een nieuw thema kiest waarrond de groepen moeten werken. Met het thema ‘60 kieë prauisj’ zet de Karnavalraad de 60ste editie van carnaval Ninove in de kijker. 60 jaar is nochtans geen echt carnavalsjubileum. Een jubileum wordt in de carnavalswereld immers telkens op een veelvoud van 11, het narrengetal, gevierd. Toch wil de raad het 60-jarig bestaan van carnaval Ninove niet zomaar laten voorbijgaan. De Karnavalraad koos opnieuw voor een thema waarmee de groepen nog vele richtingen uit kunnen. De 60ste carnavalsstoet in Ninove vindt plaats op 1 maart 2020.