Zwembad in 2019 dicht voor werken WATERLEK AAN KLEINE KUIP EN BETONROT IN KELDER BERTJE WARSON

09 februari 2018

02u53 49 Nijlen Het zwembad in Nijlen, dat 41 jaar oud is, kampt met betonrot en een lek. "Stabiliteitsproblemen zijn er nog niet, zodat er dit jaar nog kan worden gezwommen. In 2019 gaat het zwembad dicht voor grote werken. Eerst komt er een grondig onderzoek om te zien hoe ingrijpend de herstellingen moeten zijn", zeggen burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) en sportschepen Luc Luyten (Nijlen & U).

Betonrot wil zeggen dat het wapeningsstaal dat zich in het beton bevindt aan het roesten is. "Het gebouw moet eerst een grondige analyse ondergaan, zodat we weten voor welke herstellingen we staan en wat die gaan kosten", zegt sportschepen Luc Luyten.





Verbruik toegenomen

Het betonrot kwam aan het licht toen bleek dat het waterverbruik in het zwembad erg was toegenomen. "De duurzaamheidsambtenaar van de gemeente ontdekte dat het waterverbruik enorm steeg. De onderhoudsfirma van de gemeente controleerde alle toiletten en kranen. In de kruipkelder is een lek aan het kleine zwembad ontdekt en is bovendien betonrot vastgesteld. Ook de stabiliteit van het gebouw is onderzocht, maar die blijkt niet in het gedrang te komen. We gaan nu eerst het onderzoek afwachten om te zien welke herstellingswerken moeten gebeuren en hoe lang het zwembad daarna nog open kan blijven. Het zou kunnen dat we na de herstellingen nog ettelijke jaren verder kunnen met het zwembad, maar dit moet nog blijken uit het onderzoek", vervolgt sportschepen Luyten.





Het zal van dit onderzoek ook afhangen hoe lang het zwembad gesloten zal blijven om de nodige herstellingen mogeijk te maken.





Samenwerking

Burgemeester Paul Verbeeck en schepen Luc Luyten willen zeker zijn van een blijvende oplossing voor de lange termijn. "Wij hebben reeds in 2016 overleg gestart met de provincie en onze buurgemeenten. Wij zouden bijvoorbeeld met Berlaar, Herenthout, Grobbendonk, Ranst en Zandhoven samen een nieuw zwembad kunnen bouwen. Een complex met niet alleen een instructiezwembad, maar ook met een recreatiebad. Dit zou voor iedereen beterkoop uitkomen en we zouden ook veel meer volk aantrekken", volgens burgemeester Paul Verbeeck en schepen Luc Luyten.





De burgemeester en de sportschepen geven nog mee dat er al een grondige renovatie is uitgevoerd van 1999 tot 2001. Die was nodig om te voldoen aan de Vlaremwetgeving. In 2016 zijn tegelwerken uitgevoerd aan het kleine en het grote zwembad.