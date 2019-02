Workshop rond rouwen in Heilig Hart Antoon Verbeeck

14 februari 2019

Lokaal dienstencentrum De Geburen en lokaal bestuur Nijlen organiseren in samenwerking met het Thuiszorgcentrum een workshop over rouwen. De workshop gaat over wat verlies met jou doet en over wat jij kan doen met je verlies. Saskia Vloeiberghs begeleidt de deelnemers. De workshop vindt plaats in woonzorgcentrum Heilig Hart op donderdag 28 maart om 19 uur. Deelnemen kost 5 euro, mensen met verhoogde tegemoetkoming betalen 2 euro. Je kan inschrijven tot en met 22 maart via het nummer 0479/58.49.77 of via LDC.Nijlen@zusters-berlaar.be. De deelnemersgroep wordt beperkt tot 20 personen.