Wie scootmobiel wil kopen, kan eerst oefenen op parcours Els Dalemans

07 april 2019

12u29 0 Nijlen Wie een scootmobiel wil kopen, kan in de toekomst eerst oefenen op een heus ‘oefenparcours’, dat werd ingericht achteraan de gloednieuwe winkel van Hego-Mobile in Nijlen.

“We hebben al jarenlang een winkel in Limburg, maar voor vele klanten is het telkens een heel eind rijden naar onze zaak. We zochten bovendien ook een plek met meer ruimte voor onze producten, daarom openden we zaterdag een tweede filiaal aan de Herenthoutsesteenweg in Nijlen”, zegt zaakvoerder Wim Weytjens.

“Senioren die minder goed te been zijn vinden hier zo’n 120 verschillende modellen scootmobiels, én we legden meteen ook een oefenparcours aan om deze uit te testen. In het verleden gingen we met onze klanten zo’n mobiel op het voetpad langsheen de straat uittesten, maar dat was allesbehalve ideaal.”

Bij gebrek aan ervaring reageerden vele klanten immers nogal angstig. Daarom richtten we achteraan op ons terrein een oefenparcours in, waar men onder onze begeleiding naar hartelust testritjes kan maken. Ook wie zijn scootmobiel niet bij ons kocht maar toch wil oefenen, is welkom op dit parcours.”

Hego-Mobile langs de Herenthoutsesteenweg 101 in Nijlen is open van ma-vrij van 10-17 uur.