Werkplaats vat vuur TVDZM

20 december 2018

De brandweer is moeten uitrukken naar de Tibourstraat in Nijlen. Dit kort nadat er brand was uitgebroken in een werkplaats achteraan een woning. Het waren de bewoners zelf die alarm sloegen. Niemand raakte gewond. Bij aankomst van de brand ging het om een uitslaande brand. De brandweer kreeg het vuur echter snel onder controle. De schade in de werkplaats is wel groot. Zo’n vijftig vierkante meter ging op in de vlammen. Uit voorzorg werden ook enkele in de buur gelegen woningen geëvacueerd. Alle woningen werden gevrijwaard. Net zoals een aangrenzende manege. Na de brand werd ook de gemeente ingelicht. Volgens de hulpdiensten lagen er op de werkplaats golfplaten die mogelijks asbest bevatten. De oorzaak van de brand is accidenteel. Vermoedelijk ligt een elektrische oorzaak aan de basis van de brand.