Wegversmallingen Oude-Bevelsesteenweg worden verwijderd 19 juli 2018

De wegversmallingen die in het voorjaar van 2017 werden aangebracht op de Oude Bevelsesteenweg, verdwijnen in de week van 23 juli. "Een evaluatie toonde aan dat dit geen optimale oplossing was om de snelheid te verlagen en de zwakke weggebruiker te beschermen. Nu de werken in de Berlaarsteenweg ook afgerond zijn worden de wegversmallingen verwijderd", zegt schepen Paul Laurijssen (CD&V). De Oude Bevelsesteenweg is een weg zonder fietspaden en er wordt te snel gereden. Om de snelheid van het verkeer te verlagen en de veiligheid voor de zwakke weggebruikers te verhogen, werden in het voorjaar van 2017 op meerdere plaatsen wegversmallingen geplaatst. Het gemeentebestuur blijft zoeken naar een oplossing om de verkeersveiligheid op de Oude Bevelsesteenweg te verhogen. In het nieuwe mobiliteitsplan zal hiervoor een visie uitgewerkt worden. Ondertussen zal de lokale politie regelmatig snelheidscontroles blijven uitvoeren", aldus de schepen van Openbare Werken nog. (WAE)