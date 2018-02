Weer met Belgische franken betalen bij broodjeszaak Fraîche 06 februari 2018

02u41 0 Nijlen Maxim Daems, zaakvoerder van broodjeszaak en tearoom Fraîche in Kessel-Dorp, pakt uit met een leuke stunt. "Van dinsdag tot en met zondag kan iedereen bij ons terug met Belgische franken betalen. Je kan wel enkel betalen met biljetten vanaf 100 frank", zegt Maxim.

"Mijn broer en ik vonden dit wel een super leuk idee want er zijn nog veel mensen die al 17 jaar in een doosje of oude sok oud Belgisch geld hebben zitten", vertelt Maxim. "Het geld dat eigenlijk geen waarde meer heeft, kan op deze manier nog één week gebruikt worden om praktische zaken aan te kopen zoals brood, charcuterie, belegde broodjes of koeken en ander zoet. In de nationale bank in Brussel kan je de franken nog steeds omwisselen, maar voor enkele honderden franken is een rit naar Brussel de moeite niet. Nu je het oud geld bij de bakker in de buurt kan gebruiken wordt de drempel kleiner. We nemen wel alleen biljetten vanaf 100 frank aan. Briefjes van 20, 50 frank of muntstukken niet. Wij hanteren de officiële wisselkoers, 1 euro is 40,3399 frank."





Omrekenen

"Wie wil, hoeft niet alles meteen op te kopen. Je kan ook ontbijtbons kopen. Om alles simpel en snel te houden heb ik een lange lijst met de omrekening gemaakt van bijvoorbeeld 100 frank (2,49 euro) tot 10.000 frank. Onze klanten kunnen dan vlug zien wat het in euro's bedraagt", legt Maxim uit die veel positieve reacties uit heel de regio krijgt. Fraîche in Kessel-Dorp 55 is open van dinsdag 7.30 uur tot en met zondag 19 uur. (WAE)