Wandelingen met gids op Kesselse Heide 16 augustus 2018

Tot 15 november kan je wandelingen met een gids aanvragen voor het Provinciaal Groendomein Kesselse Heide. Het onthaalgebouw Doefoepdhei ligt op 100 meter van de parking Lindekensbaan in Nijlen. Je beleeft 'Het geluid van de heide'. Met originele opdrachten en leuke weetjes voor jong en oud, ga je stilte en geluid op een andere manier benaderen. Een natuurgids stelt de Kesselse Heide en haar geschiedenis in een notendop voor. Reserveren is nodig en dit minstens 4 weken op voorhand. Info: 03/360 52 18 of rivierenhof@provincieantwerpen.be





(WAE)