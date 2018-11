Vrouw steekt gesloten spooroverweg over... En wordt gefilmd door 11-jarig meisje Verscheidene scholieren getuige van gevaarlijk manoeuvre Tim Van der Zeypen

22 november 2018

12u45 0 Nijlen Een opmerkelijk incident aan de spooroverweg Kessel-Statie. Kort nadat een trein was voorbijgeraasd, stak een vrouw tussen de gesloten slagbomen de spoorweg over. Dit deed ze voor de ogen van enkele scholieren. Een elfjarig meisje filmde alles.

Het filmpje werd dinsdagnamiddag rond 15.30 uur opgenomen door een elfjarig meisje uit Kessel. Zij stond er samen met enkele klasgenoten netjes te wachten aan de spooroverweg ter hoogte van Kessel-Statie. De slagbomen waren naar beneden, het rode licht brandde, maar plots stak een tot nu toch nog onbekende vrouw stekt de spooroverweg met gevaar voor eigen leven alsnog over. Dat deed ze kort nadat er een trein in volle vaart voorbij was gereden. De vrouw stond tot kort daarvoor in het zogeheten ‘vrije ruimte profiel’ van de spooroverweg: het deel tussen de sporen en de slagbomen.

Slecht voorbeeld

Omdat de school net uit was, waren verscheidene kinderen getuige van het gevaarlijke manoeuvre. “Ik wist niet wat ik zag”, vertelt de mama van het elfjarige meisje dat filmde. “Ik kan er echt niet bij hoe iemand zoiets kan doen en dit in het bijzijn van zoveel jonge kinderen.” Bij spoorwegbeheerder Infrabel reageren ze onthutst en noemen ze de vrouw een slecht voorbeeld voor de jeugd. “Wat meer kunnen we nog doen?”, vraagt woordvoerder Thomas Baeken zich af. “Dit fenomeen ligt ons nauw aan het hart en we doen heel wat sensibiliseringsacties om net dit te voorkomen. Dit is levensgevaarlijk. Ze brengt met dit gedrag haar eigen leven in gevaar.”

Geen melding

Bij de lokale politiezone van Berlaar-Nijlen hebben ze voorlopig nog geen melding binnen gekregen. “We weten dat het filmpje circuleert, maar voorlopig hebben we nog niet veel kunnen doen. We hebben de vrouw nog niet geïdentificeerd”, vertelt Kris Jacobs van de politiezone Berlaar-Nijlen. “We vragen in ieder geval aan de makers van het filmpje om een officiële melding te maken, zodat wij dit verder kunnen onderzoeken.” Indien ze geïdentificeerd wordt, riskeert de vrouw een geldboete.

Sinterklaas

Enig lichtpunt in het filmpje is de reactie van de wachtende scholieren. Net zoals de andere kinderen in het filmpje reageerde ook de elfjarige filmpjesmaakster vol ongeloof. Volgens haar ouders was ze danig onder de indruk van de roekeloze actie van de vrouw. “Dit maakt duidelijk dat de jeugd klaarblijkelijk begrepen heeft dat dit gedrag niet te tolereren valt”, zegt Thomas Baeken van Infrabel. Hij kondigt verder nog andere sensibiliseringsacties aan. “Nog zeker voor het einde van dit jaar zullen er twee campagnes gevoerd worden. Bij een ervan zullen we binnenkort met Sinterklaas naar de scholen trekken om jongeren te wijzen op de verkeersregels aan spooroverwegen.”

Vijf mensen betrapt

Ook de politie van Berlaar-Nijlen blijft zich inzetten om het fenomeen spoorlopen aan te pakken. “We hebben het ingepland in ons jaaractieplan”, aldus Jacobs. “Wij voeren regelmatig controles uit aan onze spooroverwegen. Daarbij zetten we zowel agenten in uniform als anonieme collega’s in.” Vorige week nog betrapte de politie bij een controle aan het station van Nijlen vijf personen. Het ging onder meer om twee kinderen die met hun fiets of te voet een gesloten spooroverweg overstaken en binnenkort verplicht een verkeersles moeten volgen. “De anderen waren drie autobestuurders. Hun rijbewijzen werden ingetrokken en binnenkort zullen ze voor de politierechtbank moeten verschijnen”, zegt Jacobs.