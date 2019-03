Vriendinnen krijgen opschorting na inbraak bij ex-partner TVDZM

19 maart 2019

Twee vrouwen hebben van de rechter in Mechelen een opschorting van straf gekregen. De twee stonden terecht voor een inbraak bij de ex van een van beklaagden. “Bij die inbraak werden enkele spullen ontvreemd alsook wanorde aangericht”, klonk het vorige maand op zitting. De feiten werden niet betwist. Volgens de ex-vrouw pleegden ze die feiten omwille van de moeilijk relatie met haar ex-partner. Zo werd ze naar eigen zeggen emotioneel mishandeld en was ze het beu dat ze na de breuk haar spullen niet terug kreeg. Intussen besefte de vrouw dat ze te ver was gegaan en bood ze haar excuses aan. “Ik wou hem gewoon laten voelen wat hij mij had aangedaan. Hij heeft me alles afgepakt”, klonk het bij de vrouw. Omdat een vriendin haar vergezelde bij de feiten, werd ook zij gedagvaard en uiteindelijk schuldig bevonden. Aan de ex-partner werd een schadevergoeding toegekend van 1.350 euro