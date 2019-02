Vriendinnen jutten elkaar op en breken in bij ex-partner: “Om spullen terug te halen die ik niet mocht ophalen” TVDZM

18 februari 2019

13u00 0 Nijlen Een vrouw uit Dessel moest zich vanmorgen samen met een vriendin verantwoorden voor een inbraak bij haar ex. Bij die inbraak werd er wanorde aangericht en enkele spullen ontvreemd. Het parket vroeg de opschorting.

“Mijn cliënte had een moeilijke relatie met haar ex-partner. Ze werd emotioneel mishandeld en na de breuk kreeg ze verschillende spullen niet terug”, zei de advocate van de Kempense. “Op een gegeven moment kon ze zich niet meer inhouden en is ze naar de woning getrokken om die spullen maar ook enkele van haar ex mee te nemen.” Dat laatste deed ze volgens het openbaar ministerie uit wraak en om naar eigen zeggen ‘een kloot af te trekken’ bij het slachtoffer. De feiten werden dus niet betwist.

Intussen heeft de vrouw heel veel spijt van haar daden. “Ik had dit niet mogen doen. Ik weet dat ik fout was”, zei ze tegen rechter Yves Hendrickx. “Maar ik heb nooit de intentie gehad om te stelen, ik wou hem gewoon laten voelen wat hij mij had aangedaan. Hij heeft me alles afgepakt.” Het parket vroeg om de vrouw een opschorting van straf op te leggen. De verdediging verzette zich daar niet tegen.

Ook een vriendin van de Kempense stond terecht. Zij was bij de inbraak aanwezig maar moest zich ook verantwoorden voor de diefstal van enkele spullen uit haar gehuurde flat in Herentals. De eigenares van het appartement vroeg een schadevergoeding van 1.350 euro. Het parket oordeelde dat er te weinig bewijzen waren en vroeg de vrijspraak. De rechter velt op 13 maart een vonnis.