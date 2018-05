Vijftigtal kunstenaars stellen werk voor 04 mei 2018

02u56 0

Tijdens het weekend van 5 en 6 mei strijkt de Week van de Amateurkunsten opnieuw neer in Nijlen. "Reeds voor de elfde maal en met veel enthousiasme stellen onze Nijlense amateurkunstenaars hun werk voor aan het grote publiek. Zo maken ze kunst toegankelijk voor iedereen. Samen met vele kunstenaars, zijn de cultuurraad en de afdeling sociaal en vrije tijd er alweer in geslaagd een uitgebreid programma samen te stellen. Een vijftigtal kunstenaars met zeer uiteenlopende disciplines stellen hun creaties en activiteiten ten toon op twee prachtige locaties: het Hof van Verbeelding en Het Netepaleis. Iedereen is welkom en laat je verrassen door het beste van beeldende kunsten, muziek, dans, theater en doe mee aan de workhops", zegt cultuurschepen Luc Luyten. Zaterdag van 13 tot 22 uur en zondag van 13 tot 18 uur. (WAE)