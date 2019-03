Vanaf 25 maart vijf weken enkelrichting op Grote Steenweg Antoon Verbeeck

07 maart 2019

13u28 0 Nijlen Pidpa voert vanaf maandag 25 maart werken uit op de Grote Steenweg, de verbindingsweg tussen Nijlen en Kessel. Om alles veilig te laten verlopen, zijn er heel wat tijdelijke verkeersmaatregelen van kracht.

De werken situeren zich tussen het begin van de Grote Steenweg in Kessel-Dorp en het benzinestation Q8. Er komt een nieuwe waterleiding aan de even zijde vanaf het kruispunt met de Oude Bevelsesteenweg tot zo’n 100 meter voorbij het Q8 Tankstation. Op een deel van het traject zal Fluvius ook de gasleiding vernieuwen. “Eerst wordt de even zijde aangelegd vanaf het Q8 tankstation. Er wordt gestart met de aanleg van de distributieleiding. Na zo’n 2 weken volgen de overkoppelingen en de herbestrating. Er wordt naar gestreefd om tijdelijk de inritten zo snel mogelijk terug toegankelijk te maken. Voor deze fase wordt de uitvoeringstermijn geschat op 5 werkweken”, deelt de gemeente mee. “In een tweede fase wordt er aan oneven zijde gestart met de kruisingen ter hoogte van de Smoutmolendreef. Daarna volgen de aanleg, overkoppelingen en bestrating richting Grote Puttingbaan. De duurtijd van deze fase wordt tevens geschat op 5 werkweken. De vooropgestelde planning kan veranderen, afhankelijk van de weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.”

De werken hebben heel wat gevolgen voor het verkeer. In het deel van de Grote Steenweg tussen de aansluiting met de Smoutmolendreef en de aansluiting met de Grote Puttingbaan is er enkel verkeer mogelijk in de richting van Nijlen. Verkeer in de richting van Lier volgt de omleiding via Grote Puttingbaan, Stationssteenweg, Nieuwstraat en Radiostraat. In het deel tussen de aansluiting met de Grote Puttingbaan en het Q8 benzinestation wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten en er geldt éénrichtingsverkeer in de rijrichting van aan de Grote Steenweg naar de Stationssteenweg. “Er wordt een dubbelrichtingsfietspad ingericht in de Grote Puttingbaan langs de zijde van de sporthal, speeltuin, en tenniscentrum. Tijdens de werken geldt er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en de wegversmallingen in de straat verdwijnen tijdelijk. In de Smoutmolendreef geldt enkelrichting in het deel tussen de Nieuwstraat en de Grote Puttingbaan in de rijrichting naar de Grote Puttingbaan toe. Let op: via deze weg is het niet mogelijk de sporthal, chiroheem, tenniscentrum en speeltuin te bereiken. In het deel van de Stationssteenweg tussen Ringstraat en Nieuwstraat geldt tijdens de werken een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.”