Unieke natuurspeeltuin wordt buur van woonzorgcentrum Antoon Verbeeck

04 december 2018

Kessel krijgt in het voorjaar van 2019 een natuurspeeltuin achter woonzorgcentrum Sint-Jozef aan de Gasthuisstraat. De natuurspeeltuin wordt zo’n 4.000 m² groot. “De natuurspeeltuin in Kessel wordt iets uniek voor onze gemeente. Er zijn nu wel al een aantal speeltuinen in onze gemeente, maar die zijn eerder op wijkniveau. Met de natuurspeeltuin richten we ons op kinderen van alle leeftijden en het aanbod speeltoestellen wordt dan ook divers. Zo komen er onder andere een natuurbelevingsparcours, een groot klimtoestel en een evenwichtsstam. We denken ook aan de inwoners van het woonzorgcentrum, die in de natuurspeeltuin een luchtje kunnen scheppen, en installeren in de tuin een picknickbank. Het pad wordt rolstoelvriendelijk”, aldus jeugdschepen Carrie Verelst (CD&V). De natuurspeeltuin heeft een kostenplaatje van 120.000 euro, inclusief de grondwerken, aankoop van de speeltoestellen en de aanleg.