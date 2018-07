Uitverkoop meubelen 13 juli 2018

02u42 0

Tafels, stoelen of tuinmeubilair nodig? Nadat de Botanica Teah Shop in vereffening is gegaan, vindt morgen van 10 tot 16 uur in het Teakhuis in Nijlen een uitverkoop plaats van de meubelen aan -65%. De meubelen zijn te koop aan de Herenthoutsesteenweg 101. (WAE)