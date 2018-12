Tweede editie Winter Spirit krijgt nostalgische zweefmolen Antoon Verbeeck

10 december 2018

15u01 0 Nijlen De serviceclub Fifty-one club diamant Nijlen organiseert van vrijdag tot en met zondag een tweede editie van Winter Spirit, een winterfeest voor het ganse gezin op het Kerkplein in Nijlen. Vorig jaar pakte de organisatie nog uit met een ijspiste, dit jaar wordt een nostalgische zweefmolen de blikvanger.

“Op vrijdag 14 december opent Winter Spirit om 18 uur met een Afterwork Party in de tent. Vanaf zaterdagmiddag kan je een ritje nemen op de zweefmolen, die wordt aangeboden door Ondernemend Nijlen. In de loop van de namiddag is er ook een workshop Kerstversiering maken en is er tal van kinderanimatie. Om 20 uur treden de Drie Koningen op”, deelt Fifty-one club diamant Nijlen mee. Op zondag 16 december draait de nostalgische zweefmolen opnieuw voor de kinderen en is er opnieuw kinderanimatie voorzien. Wie nog kerstcadeautjes in huis wil halen, kan gaan shoppen bij een twintigtal handelaars van buiten de dorpskern die een pop-up standje in de tent hebben. Ook de meeste winkels in het dorp zullen deze zondag geopend zijn. In de loop van de namiddag zijn er optredens van zangkoor Cantemus en van liveband The Roger Lesley Band. De opbrengst van de tweede editie van Winter Spirit gaat naar verschillende goede doelen zoals de Minder Mobielen Centrale, Reva Pulderbos, De Regenboogschool, Akabe Nijlen, De Wensambulance en ‘t Lommert. “Ik ben heel tevreden dat de Fifty-One in de ‘warmste’ periode van het jaar een evenement organiseert dat de mensen van Nijlen samenbrengt. Bovendien schenken zij de volledige opbrengst van hun evenementen weg aan allerlei lokale goede doelen, waarvoor we alleen maar dankbaar kunnen zijn”, aldus burgemeester Paul Verbeeck (CD&V).