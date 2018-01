Twee broers stellen dichtbundel voor 29 januari 2018

02u39 0 Nijlen De broers Yentl (29) en Michaï (26) Nuytemans uit Nijlen stelden gisteren hun debuut gedichtenbundel 'De Figuren' voor in een bomvolle cupcakebakkerij Barraf.

"Onze grootvader Stan Houtemans zaliger inspireerde ons van kleins af aan om onze dromen waar te maken. Daarom dragen wij deze dichtbundel aan hem op", zegt Yentl, die al schrijft sinds zijn achtste. "Al vroeg vonden we onze passie. Voor Michaï was dat tekenen en voor mij poëzie. We besloten die twee samen te gieten en met succes, zo blijkt. Michaï heeft onze gedichtenbundel geïllustreerd met leuke en orginele tekeningen", vertelt Yentl die ook podiumpoëzie en sonnetten brengt.





De dichtbundel kost 15 euro en is te koop bij Papyrus in Nijlen, Krantenkopje en De Boekanier in Lier en Café Station in Berlaar. (WAE)