Twee auto's rijp voor schroothoop: twee inzittenden gewond naar ziekenhuis 02u55 0 Foto Tim Van Der Zeypen Beide voertuigen moesten worden getakeld. Nijlen Op de Herenthoutsesteenweg zijn gisteravond twee auto's tegen elkaar gebotst. Twee personen zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurd omstreeks 20.45 uur donderdagavond. Een wagen reed op de Herenthoutsesteenweg terwijl een ander voertuig uit Zwart Water kwam. Zij botsten tegen elkaar en zijn weggeslingerd. De wagens belandden beiden in een tuintje. De hulpdiensten zijn opgeroepen.





Een persoon, de inzittende van een grijze Dacia Duster, kon op eigen kracht uit het wrak klauteren. De bestuurder van de andere wagen, een vrouw, had de hulp nodig van de brandweer. "Ze zat niet meteen gekneld, maar vertelde dat ze onlangs was geopereerd aan de rug. Om haar comfortabel uit het voertuig te evacueren, hebben we besloten om het dak van de wagen eraf te knippen", luidde het gisteravond bij de hulpdiensten.





Geen getuigen

De omstandigheden van het ongeval zijn nog erg onduidelijk. Er waren naar verluidt geen getuigen en de verklaringen van beide autobestuurders liepen uit elkaar. De politie van Berlaar-Nijlen onderzoekt het ongeval. De straat is tijdens de vaststellingen van de politie én de takelwerken afgesloten voor het verkeer.





Na ruim twee uur is de Herenthoutsesteenweg weer vrijgegeven. (TVDZM)