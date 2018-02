Twee alternatieven op tafel 15 februari 2018

02u40 0

"Voor de gemeente Nijlen liggen er twee alternatieven op tafel in dit onderzoek", zegt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). En zo komen we terug terecht bij het andere verhaal van het nieuwe goederenspoortracé ter ontsluiting van de haven van Antwerpen. "Nijlen kan alleen gered worden als het gebruik kan maken van het nieuwe goederenspoortracé dat nog moet aangelegd worden en waar ook al twintig jaar sprake van is. Eerste alternatief is dat het nieuw aan te leggen goederenspoor loopt in een boortunnel van Schoten tot Nijlen. De goederentrein zou pas terug boven komen voorbij Nijlen-centrum. Als men kiest voor dit tracé moeten er veel huizen verdwijnen", zegt burgemeester Paul Verbeeck.





Parallel met E313

Tweede alternatief is dat het goederenspoortracé parallel loopt met de E313 en aansluit op de spoorlijn 15 in Herentals en daarna op de IJzeren Rijn in Herentals. "Op deze manier zou Nijlen gered zijn. Deze studie zou in het voorjaar 2018 moeten afgerond zijn maar door de verkiezingen dit najaar zou dat wel eens anders kunnen verlopen", zegt burgemeester Paul Verbeeck.