Tot 6 december werken in Kerkstraat Antoon Verbeeck

27 november 2018

11u19 0

Van woensdag 28 november tot en met 6 december worden er werken uitgevoerd aan achtereenvolgens het gemeentehuis en café Den bonten os. Om alles veilig te laten verlopen, zijn enkele verkeersmaatregelen nodig. Woensdag staat er een mobiele kraan opgesteld ter hoogte van het gemeentehuis en er is ook een tijdelijke laad- en loszone. Er worden dan vier grote glaspanelen vervangen aan de raadzaal op de tweede verdieping van het gemeentehuis. “De vervanging is nodig vanwege beschadigingen aan deze panelen. Het betreft enerzijds kleine beschadigingen van het glas ter hoogte van de profielen rond de glasplaten en anderzijds beschadigingen van het glas veroorzaakt door slijpwerken bij de plaatsing van het terras. De Kerkstraat is die dag enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen gewoon passeren”, deelt de gemeente mee. Van donderdag 29 november tot en met donderdag 6 december worden er dakwerken uitgevoerd aan café Den bonten os. Naast een parkeerverbod op een deel van het Kerkplein zal er een kraanwagen ter hoogte van het café één rijvak in beslag nemen. Daarom is er daar plaatselijk éénrichtingsverkeer vanuit de richting van Bevel naar het kruispunt aan de kerk. Voetgangers en fietsers kunnen in de beide richtingen passeren.