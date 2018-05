Tine (19) op foto met winnares Eurovisiesongfestival 16 mei 2018

Wat voor Belgische journalisten onmogelijk leek, lukte wél voor de 19-jarige Tine Vastenavont uit Nijlen. Zij ging op de foto met de winnares van het Eurovisiesongfestival Netta Barzilai uit Israël.





"Ik was op vakantie in Lissabon en daar hebben we het Eurovisiesongfestival gevolgd op een groot scherm in de Eurosong Village", vertelt de jonge vrouw.





"De sfeer zat er goed in, want iedereen zong mee. Toen het liedje van Israël kwam, was het voor mij duidelijk dat zij als winnares uit de bus zou komen. We trokken die avond naar de luchthaven. Daar zag ik haar buiten staan: Netta Barzilai! Ze had lijfwachten bij, maar toch liet ze me toe om een foto te nemen met haar. Ik geloof dat ik de allerenige ben met dit plaatje", lacht Tine Vastenavont trots. (WAE)