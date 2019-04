Tientallen marktkramers in Kruiskensberg Antoon Verbeeck

17 april 2019

Naar goede gewoonte vindt deze vrijdag, op Goede Vrijdag, Kruiskensmarkt plaats op het domein Kruiskensberg. Tientallen kraampjes van handelaars en verenigingen zijn van de partij. Ook de kap van het domein is die dag open voor publiek. De Kruiskensbaan zal voor dit evenement onderbroken zijn voor al het autoverkeer op vrijdag 19 april, vanaf ’s morgens 7 uur tot 16 uur in de namiddag. Verkeer volgt een omleiding via Itegemsesteenweg, Heikant en Bevelsesteenweg. Lokaal bestuur Nijlen roept iedereen op om met de fiets naar de Kruiskensmarkt te komen.