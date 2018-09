Thanee (24) opnieuw beste waterskiër van Europa 03 september 2018

02u29 0 Nijlen Thanee Ennekens (24) uit Nijlen is voor de tweede keer Europees kampioen waterski geworden op Dunoon, een Schots eiland.

"Ik ben supergelukkig met mijn titel en twee gouden medailles. Het was dit keer heel zwaar, want vorig jaar heb ik nog een blessure gehad. Ik ben trouwens gewoon om te trainen in het kanaal van Viersel. Als je dan in zee terechtkomt, is het wel aanpassen. Er was een vijftigtal deelnemers van de partij. In één week deed ik aan vier races mee en uiteindelijk ben ik met 0,05 punten verschil Europees kampioen geworden. Dit wil zeggen: amper 1 à 2 seconden verschil met mijn tegenstander", vertelt Thanee, die sinds haar acht jaar met de sport bezig is. Als Thanee niet op haar waterski's staat, is ze op pad als immomakelaar. (WAE)