Studenten winnen TOBOS-prijs

Vier Toerisme-studenten van Thomas More in Mechelen hebben de TOBOS-prijs voor het beste toeristische eindwerk gewonnen, met hun 'Clinic Escape'. Dat is een escaperoom, doolhof en spookhuis verenigd tot een spel in een verloederd ziekenhuis. De bachelorproef waarmee Gille Buyle (Hamme), Agnieszka Bubicz (Deurne), Valerie Buts (Nijlen) en Nele Manusfeldt (Grimbergen) in juni afstudeerden, was zo gedetailleerd, dat de juryleden dachten dat ze het spel op de locatie in Herentals al konden gaan spelen. Helaas blijft het bij een fictief toeristisch-recreatief bedrijf. Er zijn geen plannen om het in de praktijk om te zetten.





