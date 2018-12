Straks weer rode en groene lichten aan kruispunt Emblemsesteenweg – Torenvenstraat Antoon Verbeeck

13 december 2018

13u04 0 Nijlen De verkeerslichten op het kruispunt van de Emblemsesteenweg met Torenvenstraat en Lindekensbaan tonen vanaf volgende week alleen ‘s avonds en ‘s nachts een oranje knipperlicht. Overdag wordt vanaf de week van 17 december terug overgestapt naar een systeem met rood, oranje en groen.

“In 2017 vielen de verkeerslichten in panne en bleven ze enkele maanden op een oranje knipperlicht staan. Dat viel in de smaak bij de buurtbewoners. De lichten werden nadien aangepast zodat ze bij spitsuren werken met de bekende cyclus van rood, oranje en groen, bij niet-spitsuren verschijnt het oranje knipperlicht. Deze regeling wordt nu aangepast”, zegt mobiliteitsschepen Paul Laurijssen (CD&V). “Na evaluatie van het oranje knipperlicht overdag, bleek dat het aangewezen is om gedurende langere periodes dezelfde regeling in te stellen. Daarom werd beslist om de verkeerslichten elke dag tussen 7 en 19 uur terug te laten werken met rood, oranje en groen. Tussen 19 uur en 7 uur zullen de lichten op knipperstand staan. Ook deze aanpassing kan opnieuw geëvalueerd worden.”

Als tijdens de avond en nacht de oranje knipperlichten actief zijn, dan gelden de verkeersborden. Het verkeer in de Torenvenstraat en Lindekensbaan moet dan stoppen en voorrang verlenen aan het verkeer op de Emblemsesteenweg.