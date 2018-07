Stationsgebouw krijgt tweede leven NIEUWE EIGENAARS WILLEN BLOEIENDE HORECAZAAK OPENEN BERTJE WARSON

28 juli 2018

02u45 0 Nijlen Nick Horemans en Inge Verswijvel zijn de trotse nieuwe eigenaars van het oude stationsgebouw dat sinds 2015 leeg stond. Het jonge koppel is dolenthousiast om het gebouw om te vormen tot een bloeiende horecazaak, maar laat nog niet te veel in haar kaarten kijken.

Het oude, charmante stationsgebouw dateert van 1938 en stond al enkele jaren leeg. De instelprijs voor een verkoop bedroeg 199.000 euro. "Al zijn wij met onze prijs veel hoger moeten gaan", steekt het koppel van wal. "Ach ja, voor ons is het dat bedrag zeker waard. Wat we precies van plan zijn met het gebouw? Alleszins zullen we enkele ingrijpende verbouwingen doorvoeren, uiteraard mét behoud van het authentieke karakter. De bedoeling is dat er op termijn een horecazaak komt. Als onze bouwplannen worden goedgekeurd, kunnen we pas zeggen wat het precies gaat worden", houden de nieuwe eigenaars het mysterie levend. Nick Horemans werkt in het diamantbedrijf van zijn vader in Antwerpen, terwijl Inge Verswijvel onderwijzeres is in Berlaar.





Loketten verdwijnen

Het echtpaar leidt ons in het stationsgebouw rond, waar op 1 augustus 2015 de laatste treinticketten werden verkocht. De loketten werden gesloten omdat de ambtenaar niet genoeg werk meer had. In de plaats kwam er een ticketautomaat voor de treinreizigers. De loketten staan er nu nog, maar zullen op termijn verdwijnen. "We willen een mooie, grote ruimte creëren. Het pand is vrij groot en bestaat uit vier verdiepingen met wachtzalen, loketten en een conciërgewoning met tuin; die laatste zal eveneens worden verbouwd. Daarboven zijn er nog twee verdiepingen.





Een bijkomend pluspunt voor de nieuwe eigenaars is de grote parking voor de deur.





Publieksfunctie

Het echtpaar zal de zaak in de toekomst verhuren. Perswoordvoerder Geert Dierckx vermeldt nog dat het stationsgebouw niet beschermd is, maar wel bouwkundig erfgoed is en dat het heel goed geconserveerd werd. "De voorgevel en alle historische elementen moeten bewaard blijven. Bovendien zijn er minder beperkingen dan bij een beschermd gebouw". De Nijlense burgemeester Paul Verbeeck is bijzonder tevreden dat het stationsgebouw na 80 jaar een tweede leven met een publieksfunctie krijgt. En daarvoor is er nu al belangstelling. In september bijten kunstschilderes Chris Horemans en vier fotografen de spits af met een expo in het stationsgebouw. Dit kan nog net voor de verbouwingswerken aanvatten.