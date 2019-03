Sproeiers voorkomen erger bij brand TVDZM

Bij Artilat, een bedrijf dat schuimrubber maakt, in Nijlen is er maandagavond brand uitgebroken. De schade bleef beperkt door de sproeiers van het brandalarm. Omstreeks 22.00 uur gisteravond was er een brand uitgebroken in de industriële oven. De hulpdiensten werden opgeroepen maar intussen trad ook het brandalarm in werking. “Dat zorgde ervoor dat de brand grotendeels geblust was alvorens de brandweer arriveerde”, klink het bij de politiezone Berlaar-Nijlen. De brandweer moest enkel nablussen en ventileren. Het aanwezige personeel kon tijdig geëvacueerd worden. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.