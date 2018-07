Spring- en duiktuig van 16 meter lang in zwembad 26 juli 2018

02u47 0

Woensdag 1 augustus ligt er in de namiddag (tussen 13 en 17 uur) en 's avonds (18 tot 20.30 uur) een knotsgek en superfijn spring- en duiktuig van zo maar eventjes 16 meter in het Nijlense zwembad. Het is de gedroomde combinatie van zwemmen, pure fun én natuurlijk ook ideaal om af te koelen. Tot de leeftijd van acht jaar is begeleiding wel verplicht. Voor de middag zijn het de Grabbelpassers die de aquaspeelbaan komen uittesten, dan is het zwembad niet toegankelijk voor het publiek.





(WAE)