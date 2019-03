Speeltuin aan opvang Dolfijn maakt kans op prijs Antoon Verbeeck

21 maart 2019

De nieuwe speeltuin aan buitenschoolse opvang Dolfijn in de Statiestraat maakt kans op de ‘gouden kinderschoen’, een prijs van de Vereniging voor Vlaamse steden en gemeenten (VVSG). Lokaal bestuur Nijlen doet dan ook een oproep om te stemmen. “’Dol-fijn buiten zijn’, dat was de bedoeling van de nieuwe buitenruimte voor kinderen in het centrum van Nijlen. Het ging erom een aantrekkelijke en natuurlijke buitenruimte te creëren waar kinderen zichzelf kunnen zijn, mateloos kunnen ravotten, bewegen en amuseren met voldoende variatie, kortom voluit plezier beleven”, deelt het bestuur mee. Stemmen kan via www.goudenkinderschoen.be. Stem op je favoriete project in de categorie kind schoolgaand, project ‘Dol-fijn buiten zijn’.