Sierkippen lijden aan 'pseudovolgelpest' 16 juni 2018

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle - ook wel pseudovogelpest genoemd - vastgesteld bij sierkippen van hobbyhouders in Kessel, Verviers (Luik) en Zinnik (Henegouwen). "Er is geen enkel gevaar voor de volksgezondheid, benadrukt het FAVV.





Ook de consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. In Verviers, Zinnik en Antwerpen worden alle vereiste maatregelen genomen om de ziekte te bestrijden. "Rond de besmetting wordt een beschermingsgebied van 500 meter afgebakend. In deze zone is er een verbod op verzamelingen en is de vaccinatie van alle pluimvee en duiven verplicht. De maatregelen blijven gedurende 21 dagen gelden", zegt burgemeester Paul Verbeeck.





Volgens Verbeeck en milieuambtenaar Chris Daems zouden de sierkippen van een vrouw die aan de Lindekensbaan woont besmet zijn met de ziekte van Newcastle. Dat kwam aan het licht toen kippen die bij haar gekocht werden, meteen stierven. De gemeente bezorgde aan 1.100 gezinnen binnen 500 m een brief. Wie sierkippen heeft, moet die binnen de 48 uur laten vaccineren. De gemeente helpt de kosten van de dierenarts betalen. (WAE)