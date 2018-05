Showbizz Bart veilt aardbeien voor 'Kom op tegen Kanker' 07 mei 2018

Showbizz Bart en de Nijlense burgemeester Paul Verbeeck hebben gisteren de eerste kist primeuraardbeien van het nieuwe oogstseizoen bij tuinbouwbedrijf 'Op Het Veld' in Bevel (deelgemeente van Nijlen) geveild. Beide heren zorgden voor een fantastische veiling en hielden de spanning er in. Nijlenaar Jef Hens vergezeld van zijn kleinzonen Milan, Ferre en Stan, deed het hoogste bod van liefst 700 euro. "Ook de vrije giften, van mensen die onze lekkere confituren van 'Op Het Veld' proefden bracht 669,37 euro op. In totaal wordt 1.369,37 euro overgemaakt aan 'Kom op tegen kanker'", zegt de Nijlense schepen Griet van Olmen die samen met haar man Johan Vermeiren het tuinbouwbedrijf runt. (WAE)