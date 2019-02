Shoppen met een glaasje bubbels doe je bij Fashion & Bubbels Antoon Verbeeck

28 februari 2019

Anne Thiron (55 jaar) opent morgen haar nieuwe zaak Fashion & Bubbels in de Beenderstraat. U raadt het al: in de zaak kunnen vrouwen shoppen met een glaasje bubbels bij de hand. Anne zal ook homeparty’s organiseren bij klanten thuis. “Al dertig jaar heb ik een groenten- en fruitzaak in Schilde. Mijn dochter wil de zaak op termijn overnemen en aangezien ik het zelf een beetje beu ben om altijd heel vroeg op te staan, ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het concept van Fashion & Bubbels is ontstaan uit mijn eigen ideeën en die van enkele vriendinnen”, vertelt Anne. “Met een glaasje bubbels in de hand kunnen dames hier in een ongedwongen sfeer genieten van de laatste mode. Ik kan ook ter plaatse komen met een selectie van kledingstukken. De gastvrouw voorziet zelf de bubbels en krijgt op het einde van de dag 10 procent van het totale verkoopbedrag.” Fashion & Bubbels is elke woensdag open van 11 tot 17 uur en elke eerste en derde zaterdag van de maand, ook van 11 tot 17 uur. Voor een homeparty neem je contact op via fashionandbubbels@gmail.com of 0475/58.05.15.