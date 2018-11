Seniorenweek vol activiteiten Antoon Verbeeck

06 november 2018

In november staat er traditioneel de seniorenweek op het programma. Dit jaar vindt deze plaats van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november. De week start met een groepswandeling, in samenwerking met Okra Nijlen centrum. Tijdens de wandeling is er een pauze aan het woonzorgcentrum van Nijlen. Dit wordt volledig omgetoverd tot een pop-up sociaal restaurant ‘De Geburen’. Dinsdag wordt er een quiz georganiseerd in het woonzorgcentrum Heilig Hart en op woensdag krijg je als senior de kans om tijdens een lopende workshop de kunstacademie in de Tibourstraat te ontdekken. Stand-upcomedian Bert Kruismans komt op donderdag voor een voordracht langs in de Gildenzaal. Op de laatste dag, vrijdag 23 november, is er amusement met een ontspanningsnamiddag in de Gildenzaal. Het zangersduo ‘Jef en Monique’ treedt die dag op.