Schepen speelt 'Kareltje de circuskip’ Els Dalemans

03 april 2019

16u06 0 Nijlen Schepen van jeugd, kinderopvang en gezin Tom Covens liet zich woensdagmiddag van een heel andere kant zien. Om stemmen te ronselen voor de wedstrijd ‘De gouden kinderschoen’, trok hij een kippenpak aan voor een optreden voor de kinderen van de buitenschoolse kinderopvang.

“We hebben aan onze buitenschoolse kinderopvang Dolfijn in de Statiestraat een mooie, nieuwe speeltuin laten aanleggen. Met dit project nemen we deel aan de wedstrijd ‘De Gouden Kinderschoen’, waarmee VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) de inzet en investeringen van lokale besturen op vlak van kinderopvang in de kijker zet. Omdat wij natuurlijk graag zouden winnen, werd gezocht naar manieren om die wedstrijd extra in de kijker te zetten. En zo kwam men bij mij terecht”, zegt Covens.

“Ik stond in het verleden regelmatig op het podium met stand-up-comedy, en dat wisten onze medewerkers. Ze gebruikten die ‘podium-ervaring’ mij te overhalen om mee het kinderverhaal ‘Kareltje de circuskip’ te spelen, waarbij ik zelfs niets minder dan de hoofdrol kreeg. Ik trok dan maar een kippenpak aan, en we brachten ons gekke toneelstukje op de tribune in de nieuwe speeltuin.”

“Ik ben vrij spontaan en niet bepaald verlegen, dus ik heb mij helemaal gesmeten. Ik kom ook uit het onderwijs, en weet dat je kinderen niet bereikt door als schepen wat belangrijk of uit de hoogte te gaan doen. Pas wanneer je de kloof met kinderen zo klein mogelijk maakt, bereik je hen echt. Daar wil ik best eens gek voor doen.”

Stemmen op de nieuwe speeltuin in Nijlen kan via www.goudenkinderschoen.be.