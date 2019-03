Restaurantrecensie 't Wanneshof: Op, op, alles is op! amk

06 maart 2019

09u00 0 Nijlen Met een enthousiaste groep van acht vriendinnen komen we op vrijdagavond iets eten in ‘t Wanneshof, in ons thuisdorpje, Nijlen. In de taverne zit, wanneer we om 20u binnen komen, niet veel volk, en er brandt een haardvuur op een tv aan de muur. Dat is decoratief gezien een beetje een vreemde keuze, vind ik persoonlijk, maar verder is de kleine hoeve best karaktervol. Jammer genoeg zijn we over de rest van onze avond niet zo enthousiast, en dat lag niet aan het gezelschap van vriendinnen.

De ober, die zeker niet onvriendelijk is, komt ons de kaart geven, en drukt ons meteen op het hart dat we maximum vier verschillende gerechten mogen kiezen voor onze tafel. Aangezien er nog maar twee of drie andere tafeltjes bezet zijn, vinden we dit wat overdreven. Mogen we dan wel elk ons gerecht kiezen als we onze tafels uit elkaar zetten en zogezegd twee tafels van vier zijn? Je blijft wel een restaurant, dat normaal gezien nu eenmaal eten serveert aan meer dan acht mensen. Maar we doen niet moeilijk, en zoeken vier gerechten waar iedereen tevreden mee is: tonijnsteak, lasagne, scampi’s met looksaus en scampi’s met currysaus.

Wanneer we het aperitief bestellen en iemand van het gezelschap een rosé pompelmoes vraagt, laat de ober weten dat ze die enkel in de zomer hebben. Jammer dat het dan op de kaart staat, en ook in de winter lijkt het me niet al te moeilijk een paar flessen rosé in huis te halen. Maar we bestellen dan maar een aperitief van het huis, en die is best lekker. Tijdens het aperitief komt er plots iemand uit de keuken naar onze tafel toegelopen: “Jullie hebben vier lasagnes besteld, maar er zijn er nog maar drie. Iemand zal dus iets anders moeten bestellen.” Een paar boze blikken aan onze tafel, zeker na het rosé-pompelmoes-incident. We vragen of er dan misschien een ander gerecht besteld kan worden buiten de opgelegde vier gerechten. We krijgen als antwoord: “Als je wat kan wachten”. Een beetje een boertig antwoord aangezien het niet onze schuld is dat de lasagne op is. Iemand bestelt dan maar een pasta carbonara in plaats van lasagna.

Maar hij heeft niet gelogen, de kok, want wachten zullen we. Ruim een uur later krijgen we eindelijk onze hoofdgerechten. En daarover moeten we ook niet meteen naar huis schrijven. Ik heb een tonijnsteak, die normaal heel mals zou moeten zijn, maar ik vind hem wat te doorbakken. Er is een slaatje bij, en frietjes die dan weer niet genoeg doorbakken zijn. Twee vriendinnen hebben scampi’s, die ook wat te hard zijn. De drie lasagnes zijn lekker, maar dat zijn die van de Aldi ook, en we weten niet helemaal zeker of de kok ze misschien daar zou kunnen hebben gehaald. Ook de pasta carbonara is volgens mijn tafelgenoot een tikje flauw. We hebben gegeten, dat wel, maar nu stellen we al onze hoop op het dessert, want we kijken al de hele tijd uit naar appelbeignets (die we al op de kaart hadden zien staan).

Wanneer de ober ons de kaart voor het dessert komt geven, meldt hij terloops dat de appelbeignets jammer genoeg wel op zijn. De boze blikken van bij de lasagne hebben plaats gemaakt voor verrassing, van het slechte soort jammer genoeg. Hoe kan het nu dat ook dàt op is, na de rosé pompelmoes én de lasagne? Mijn vriendinnen hebben hierna al geen zin meer in een dessert, maar ik heb na de tonijnsteak toch nog wel een plekje, dus ik bestel een moeilleux. Die is mooi gepresenteerd, maar net zoals de tonijn en de scampi’s, ook te hard, en niet lopend zoals een moeilleux zou moeten zijn. Jammer. Ondanks alles hebben we wel een leuke avond met de vriendinnen gehad, en, pluspuntje, we konden allemaal apart betalen, maar volgende keer gaan we eens een ander restaurant proberen voor onze girlsnight.

Broechemsesteenweg 42, 2560 Nijlen

Tel: 03 411 02 32

Email: info@wanneshof.be

Voorgerechten: 5-14,5€

Hoofdgerechten: 11,5-25,5€

Nagerechten: 4,5-12,5€

Eten: 5/10

Bediening: 4/10

Comfort: 6/10