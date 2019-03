Recyclagepark dicht voor herstelling ondergrond Antoon Verbeeck

21 maart 2019

10u57 0

Het recyclagepark in Nijlen is begin april enkele dagen gesloten. De bovenlaag van de betonnen ondergrond is na vele jaren van intensief gebruik verweerd en om verdere degradatie te voorkomen, wordt de volledige toplaag fijn gefreesd. Hiervoor moeten alle containers verwijderd worden. Deze werken worden uitgevoerd van 1 tot en met 3 april.