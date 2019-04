Promofilmpje met ‘fietsmob' moet Nijlenaars nog meer doen fietsen Els Dalemans

06 april 2019

21u32 0 Nijlen De gemeente Nijlen organiseerde zaterdag geen ‘flashmob’ maar een ‘fietsmob’ in het Beekpark. Daar werd een promotiefilmpje opgenomen naar aanleiding van de actie ‘Nijlen fietst de wereld rond’.

“Op 1 mei geven we het startschot van de derde editie van deze fietscampagne, waarmee we zo veel mogelijk inwoners op de fiets willen krijgen. Een maand lang kunnen zij dagelijks hun aantal gefietste kilometers invoeren via de website nijlenfietstdewereldrond.be. Wie geen computer of internet heeft, vindt de registratieformulieren ook op het gemeentehuis”, zegt schepen voor mobiliteit Bert Celis (Groen-Open Vld).

“Om het extra leuk te maken, zorgen we voor een beetje onderlinge competitie tussen scholen, bedrijven, verenigingen... De actie is heel populair: vorig jaar fietsten we allemaal samen wel vier keer de wereld rond!”

“Om ‘Nijlen fietst de wereld rond’ ook nu weer even in de kijker te zetten, wilden we graag een promotiefilmpje maken. We deden een oproep voor een ‘fietsmob’ en tientallen inwoners kwamen zaterdag naar het Beekpark om te figureren. Het resultaat wordt eind april gelanceerd op sociale media.”

“En natuurlijk willen we als bestuur niet enkel onze inwoners massaal aan het fietsen krijgen, we zorgen er ook voor dat dit vlot en veilig kan. Langsheen de grote wegen in onze gemeente krijgen de fietspaden een heraanleg, in het centrum plannen we fietsvakken aan de kruispunten, drukknopen voor fietsers aan de verkeerslichten en een grotere fietsenstalling aan het NMBS-station.”