Pastoor en champetter van de partij op Retrokoers 11 juli 2018

De bekende oud-renner Suske Verhaegen heeft gisteren aan Café Torenven het startschot gegeven van de derde Retrokoers Het Kampioenschap van Kessel. Net voor het vertrek opende Thierry Suetens die de burgemeester van Kessel speelde, de volkskoers. Louis Weckx, voor de gelegenheid pastoor, zegende de wielrenners en 'de groene champetter' Dirk Verhoeven hield alles in 't oog. Het Kampioenschap van Kessel werd in 1935 voor het eerst gereden. In totaal waren er 60 edities. Maar plots was het gedaan, tot drie jaar geleden het kampioenschap als retrokoers vanonder het stof werd gehaald. "Ik was 15 jaar toen ik bij de nieuwelingen het Kampioenschap van Kessel-Statie reed en toen ik 19 werd was ik al beroepsrenner. Ik koerste met Rik Van Looy, Eddy Merckx, Victor van Schil en andere wielerkampioenen. Ik ben heel blij dat Ben en Gino deze retrokoers terug organiseren. Ik beleef alles opnieuw", vertelt Suske Verhaegen (70) die 64 beroepskoersen en 129 koersen in totaal won. (WAE)